Сильні дощі завтра залишать територію країни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook синоптика Наталки Діденко.

Так, за даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, станом на 12:00, 14 липня в місті випало 87 мм опадів, це – абсолютний добовий максимум опадів за весь період спостережень. Минулий рекорд був встановлений в липні 1883 року (83 мм).

Синоптик пронозирует, що потужні опади відсуваються, 15 липня залишаться максимум помірні дощі на північному сході України, на півночі, а також в Вінницькій, Черкаській областях та в місті Кропивницький. Невеликі дощі можливі на Волині, Рівненщині та в Карпатах.

Температура повітря очікується в межах + 21 + 26 градусів, на півдні – до + 26 + 28 градусів, на півночі місцями + 18 + 20 градусів. У Києві температура повітря підвищиться до + 23 градусів.

В подальшому потепління продовжуватиметься, в більшості областей України очікується до + 29. Лише у західних областях буде від + 19 до + 24 градусів тепла.

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