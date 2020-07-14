Підтриманий законопроект про посилення відповідальності за викрадення авто

Народні депутати посилили покарання за викрадення авто

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Так, нардепи на засіданні Ради у вівторок, 14 липня підтримали в першому читанні законопроект про посилення відповідальності за викрадення автомобілів.

За законопроект "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" проголосували 274 парламентарія.

Законом передбачено, що в деяких статтях кодексів слова "завдали значної матеріальної шкоди" будуть замінені на "вчинені у значних розмірах" і "здійснені у великих розмірах". Тобто, при викраденні кваліфікуючою ознакою буде вартість автомобіля.

Значним розміром встановлюється сума від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів (105100 – 262 750 грн), великим – понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів (більше 262750 грн).

Якщо буде викрадена машина вартістю від 105000 грн, злочинець заплатить штраф від тисячі до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів (17000-20400 грн). Альтернативні санкції – обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на цей же термін.

Викрадача автомобіля вартістю більше 262000 грн позбавлять волі на термін від 7 до 12 років.

Раніше Politeka писала, що в Одесі дитина викрала авто, відео: "знайшли сплячим".

Нахабний грабіжник-гастролер орудує в Києві: вже кілька розбитих машин, кадри.

Російський "злодій в законі" влаштував полювання на авто харків'ян: подробиці злочинної схеми.