Український письменник Сергій Жадан висказався про жителів Донбасу
За його словами, в Україні переселенці стали заручниками війни на Донбасі, так як постали перед дуже складним вибором.
Про це він розповів 2016 року в інтерв'ю Громадському радіо.
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"Я б говорив про переселенців на Донбасі, скоріше, як про заручників, вони стали заручниками. У більшості випадків вони виступили тією стороною, яка опинилася в епіцентрі цих подій, не сильно до цього долучаючись. Вони не обов'язково ходили на референдуми, мітинги, не махали прапорами, не обов'язково кричали: "Путін прийди". Але раптом опинилася перед вибором: на їх вулиці війна, і ти або сидиш в підвалі, або виїжджаєш. Це теж питання, яке є дуже складним", - зазначив він.
Він додав, що для жителів Сходу України Донбас - це Батьківщина, щоб вони не говорили, але вони хочуть там жити.
"Що б там не говорили, для них це Батьківщина. Вони хочуть там жити, бо це їхній дім. Єдина підстава залишити цей будинок - особисту безпеку та безпеку дітей", - додав Жадан.
Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан висловився про третій Майдан в Україні. За його словами, розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.
"Я думаю, що можлива (революція. – прим. ред.) і не одна в Україні. Зараз всі говорять про третій новий Майдан, забуваючи, що вся історія новітньої України – це вуличні протести, це масові виступи, які фактично і дають поштовхи руху державі", – підкреслив він.
Як повідомляла Politeka, Жадан розкрив, що чекає Україну після повернення Донбасу.
Також Politeka писала, що Жадан вважає Євромайдан незавершеним.