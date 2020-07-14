Деякі українці зможуть оформити пенсійні виплати незалежно від віку і при мінімальному стажі
Йдеться про категорію громадян, які заробили собі спеціальний стаж згідно з постановою уряду № 909. У номері газети «Пенсійний кур'єр» від 10 липня з'явилося звернення від медпрацівника зі стажем 25 років, яка хотіла дізнатися, чи може людина її професії оформити пенсію незалежно від віку.
«Медичні працівники: лікарі і середній медичний персонал, за наявності спеціального стажу, що дає право на вислугу років, після звільнення мають право на призначення пенсії за вислугою років. Така пенсія призначається незалежно від віку», - підкреслюється в статті.
При цьому, вийти на пенсію за спецстажу 25 років можна, якщо спецстаж був зароблений до 1 квітня 2015 року. Далі кожен рік тривалість стажу збільшується (зараз вже потрібно 28 років такого стажу).
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В постанові Кабміну також зазначається, що виходити на пенсію за вислугу років мають право працівники освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.
Інші пенсіонери також можуть вийти на пенсію зі стажем у 27 років, проте для цього чоловікам потрібно досягти 60 років, а жінкам 59,5 років. Крім того, вже з 1 квітня наступного року пенсійний вік для жінок буде прирівняний до чоловічого і становитиме 60 років.
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