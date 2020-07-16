Російський письменник Віктор Єрофєєв заявив, що президент Росії Володимир Путін хотів зробити з України другу Білорусь

На його думку, йому це не вдалося і ніколи не вдасться, тому що українці дуже сильно відрізняються від росіян.

Про це відомий російський письменник розповів в інтерв'ю 2015 року швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung, передає InoPressa.

"Путін не хотів Донбас - він хотів всю Україну. Але це в нього не вийшло. Путін хотів би перетворити Україну в другу Білорусь, тобто слухняну державу з лояльним йому лідером", - вважає Єрофєєв.

Ще в 2008 році, за словами письменника, "Путін сказав Бушу-молодшому (президенту США у 2000-2008 рр., - прим. ред), що Україна не є самостійною державою, а належить Росії".

Російська імперія, як пояснює Єрофєєв, "не може існувати без України: Україна пов'язує Росію з Європою і Півднем, постачає її кращими людьми, так і в цілому вона набагато продуктивніше. Ось тому вона має величезне значення для Росії".

Раніше ми писали, що російський письменник Віктор Шендерович розповів, навіщо Володимиру Путіну потрібна війна в Україні.

Так, письменник вважає, що президенту РФ Володимиру Путіну вигідна війна проти України тому, що це - "єдина порядок денний", в якій він зараз може існувати.

"Війна, яку Росія веде на території сусідньої держави. Крапка. Це головне, що відбувається зараз... Російські війська там є. Це Росія бере участь у збройному конфлікті на території сусідньої держави", - обурився він.

Він пояснив, що росіянам нічого робити на Донбасі, адже їм там нічого не потрібно, єдине, кому є вигода від війни - це Путін і його соратники.

Нагадаємо, що письменник Єрофєєв пояснив, чому Росія вчепилася в Україну.

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