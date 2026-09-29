Графіки відключення світла у Кіровоградській області 30 вересня та 1 жовтня передбачають планові роботи енергетиків — без електроенергії на кілька годин залишаться десятки вулиць у Кропивницькому та селі Новому.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня передбачають знеструмлення і на 30 вересня та 1 жовтня. Без електроенергії на кілька годин залишаться частина вулиць Кропивницького та села Нове.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області 30 вересня та 1 жовтня оприлюднило Кіровоградобленерго, вказавши адреси й години знеструмлень. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт обладнання.

Де не буде світла 30 вересня

У вівторок із 08:00 до 17:00 технічне обслуговування торкнеться вулиць Кропивницького: Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенська, провулок Гурбенський, Наталії Ужвій, Ігоря Замоцького, провулок Сергія Шелухіна, тупик Береславський, провулок Береславський, провулки Санаторні 1-й та 2-й, провулок Аджамський, Садова, Бобринецький шлях, Криничувата, Миколи Міхновського та інших.

З 09:00 до 18:00 триватиме капітальний ремонт на вулицях Березова та Каштанова в Кропивницькому. У селі Нове на той самий період знеструмлять вулиці Марії Садовської-Барілотті, Дружби, Центральна, Західна, Яблунева, Малинова, Березова, Ягідна, Металургів, Мурманська, Лебедєва та Просвіти.

Кого знеструмлять 1 жовтня

У середу з 08:00 до 17:00 триватимуть технічне обслуговування та поточний ремонт. Без світла залишаться вулиці Світлани Барабаш, Полтавська, Дорогого Семена, провулок Степовий, Гурбенська, тупик Великобалківський, провулок Гурбенський, Великобалківська, Фісановича, проспект Європейський, Заводська та інші.

З 09:00 до 14:00 капітальний ремонт проведуть на вулиці Фортечній, у провулку Садовому та на вулиці архітектора Лишневського. З 12:00 до 17:00 поточний ремонт заплановано на вулиці Металургів у селі Нове.

Що робити мешканцям

У Кіровоградобленерго радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, підготувати ліхтарики та за потреби — автономні джерела живлення. Актуальний графік можна уточнити в цілодобовому кол-центрі за номером 0-800-300-552.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Кіровоградській області 27 та 28 вересня: названо вулиці та години знеструмлень.

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