Один з найвідоміших художників України Іван Марчук зробив гучну заяву про українське суспільство

За його словами, Україні не потрібні генії і таланти. У країні панують зло і заздрість, а люди, замість того, щоб об'єднатися, з'їдають один одного. Марчук розповів, що відвідав багато країн, на його виставки "черга йшла на колінах", в той же час Україна нічого для нього не зробила.

Про це він розповів в інтерв'ю 2018 року для видання НОВА.

За його словами, ситуація в Україні тільки посилюється; з найкращої країни Європи зробили "смітник".

"В Україні все йде до гіршого і до гіршого. Ми навіть не уявляємо, в якому болоті та смітнику сидимо... З кращої країни у Європі зробили смітник. Тепер в Україні панують зло, дурість, чорна заздрість, вимагання... Люди дуже розпатлані, не люблять один одного. Немає того, що об'єднує. Як українці хочуть мати державу, якщо вони з'їдають один одного?" - риторично запитує Марчук.

"Розумієте - українська земля народжує найбільше талантів на квадратний метр планети. Але наша земля часто і поїдає багатьох, як кішка, яка поїдала своїх кошенят. У нас не може належним чином проявити себе якийсь геніальний, великий талант: вони або в'януть, або повертаються в землю, або спиваються, або змушені бігти в інші країни, де роблять славу для будь-якої нації, народу і світу, а Україні вони не потрібні..." - резюмував Марчук.

Як повідомляла Politeka, Марчук розкрив, яка риса характеру відсутня в українців.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.