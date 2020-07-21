Відома українська письменниця Лариса Ніцой закликала заборонити всю російську музику в Україні

За її словами, Україна повинна повністю заборонити на всій своїй території російську музику. Адже під ці пісні "Л/ДНР" катували і катують українських бійців.

Таку думку вона озвучила 2018 року для журналістів Обозревателя.

Вона підкреслила, що багато людей не розуміють важливості такої заборони, посилаючись виключно на загальні етичні причини.



"Дуже багато наших полонених, які повернулися з полону... їх катували вороги під російську музику! Вони вмикають свою російську попсу і катують наших бійців!" – розповіла Ніцой.

Вона уточнила, що на сьогоднішній день в Україні немає повноцінної психологічної реабілітації для ветеранів війни на Донбасі і зокрема для звільнених полонених. На її думку, Україна повинна зробити все для того, щоб захистити українців від впливу Росії. В першу чергу, в Україні потрібно заборонити російський продукт.

"І уявіть – ці бійці йдуть по вулиці, або заходять в кафе, а там звучить ця музика, під яку їх катували! Ми повинні в першу чергу захистити цих людей! Ми повинні подумати про них! Тому таку музику, такий продукт треба заборонити! Навіть якщо б такий полонений був один на всю Україну!" – підсумувала письменниця.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой розповіла, як російська мова впливає на українців.