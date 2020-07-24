У Львові на поляка напав росіянин з вимогою дати йому грошей на квиток до Москви

Як передає Politeka.net, про це повідомив сам потерпілий юрист Томаш Баарт. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Від зазначив, що до нього в центрі Львова підійшов невідомий і російською мовою просив у нього грошей на квиток до Москви. Поляк відповів, що не розуміє російської мови.

Тоді росіянин почав кидатися на іноземця, заявляючи, що "він повинен знати російську".

Томаш Баарт перейшов на польську і сказав, що він поляк і може говорити двома мовами - рідною і українською, тому що знаходиться в Україні.

"Уявімо, що якби до мене в Польщі підійшов німець і зажадав говорити по-німецьки, тому що він великий німець. Але це не припустимо. Так само і той російський. Росіяни повинні розуміти, де вони знаходяться", - сказав польський юрист.

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