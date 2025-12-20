Обмеження руху транспорту в Полтаві створить незручності для місцевих жителів на певний час, тож розповідаємо деталі.

Обмеження руху транспорту в Полтаві запровадять у Київському районі міста через ремонт мереж водовідведення, повідомляє Politeka.

Часткове обмеження руху транспотру в Полтаві стосуватиметься перехрестя вулиць Решетилівська та Петра Дорошенка і триватиме з 26 грудня 2025 року до 26 лютого 2026 року. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Причиною обмеження руху траснпорту в Полтаві стало проведення капітального ремонту напірного колектора «КНС Промрайон» комунальним підприємством «Полтававодоканал».

Ремонтні заходи спрямовані на забезпечення стабільної роботи каналізаційної системи району та запобігання аварійним ситуаціям. На період ремонту для транспорту організують об’їзди, а пішоходи зможуть користуватися безпечними проходами.

Паралельно у центрі міста реалізують проєкт «Рух без бар’єрів». Заступниця Міністра розвитку громад та територій України перевірила хід робіт.

Маршрут охоплює близько двох кілометрів центральної частини міста: від Будинку зв’язку на вулиці Соборності до Корпусного парку, поєднуючи адміністративні, освітні, медичні заклади та громадські простори.

Проєкт розроблений з урахуванням потреб ветеранів. Пішохідний шлях забезпечує доступ до зупинок громадського транспорту та ключових соціальних об’єктів, включно з адміністративними та реабілітаційними службами.

За словами асистентки очільниці Полтавської міської ради з питань безбар’єрності, реалізація маршруту «Шлях ветерана» передбачає ділянку довжиною 1,6 кілометра, яка охоплює ветеранський центр, будинок зв’язку та інші соціальні «магніти», пов’язані безпосередньо з ветеранами.

