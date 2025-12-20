Подорожчання продуктів у Запоріжжі впливає на щоденні витрати мешканців, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

У Запоріжжі за останній місяць фіксують підвищення цін на основні продукти харчування, що відчутно позначається на сімейних бюджетах. Найбільше зміни торкнулися овочів, молочних виробів та круп.

Буряк сьогодні коштує в середньому 10,50 грн за кілограм. У магазинах вартість коливається від 6,90 у Metro до 17,10 у Megamarket. Порівняно з листопадом середня вартість підвищилася на 0,46, свідчачи про поступове подорожчання.

Молочні товари також дорожчають. Сметана «Президент» 15% об’ємом 350 г нині в середньому коштує 55,19 грн. Найдешевше її пропонують у Auchan за 49,90, тоді як у Novus — 58,99. У порівнянні з попереднім місяцем середня ціна зросла на 2,93.

Бакалія демонструє подібну тенденцію. Манка «Хуторок» 800 г сьогодні коштує 39,66 грн, що на 1,98 більше, ніж у листопаді. У різних супермаркетах ціна коливається від 38,49 у Novus до 40,49 у Metro.

Аналітики пояснюють зміни сезонними факторами, зростанням транспортних витрат та коливаннями на ринку постачальників. Особливо відчутним подорожчання стає для тих продуктів, що користуються стабільним попитом і мають обмежені запаси.

Динаміка щоденних цін показує, що овочі мають більші коливання, тоді як молочні товари залишаються відносно стабільними. Це змушує мешканців ретельно планувати покупки та порівнювати пропозиції у різних магазинах.

У підсумку, подорожчання продуктів у Запоріжжі залишається помітним фактором, який змушує громадян шукати вигідні варіанти та адаптувати бюджет до нових реалій ринку.

Останні новини України:

