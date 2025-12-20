Робота для пенсіонерів у Дніпрі залишається затребуваною темою на ринку праці, адже роботодавці відкриті до людей із життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює різні напрями зайнятості, повідомляє Politeka.

Про це свідчать актуальні вакансії, опубліковані на платформі Work.ua.

У сфері ресторанного господарства у Дніпрі пропонують роботу для пенсіонерів у закладі МакДональдз Юкрейн. Підприємство шукає працівників без вимог до попереднього досвіду або спеціальних навичок.

Роботодавець наголошує, що всьому необхідному навчають безпосередньо на місці. Основні обов’язки пов’язані з приготуванням продукції, формуванням замовлень, обслуговуванням відвідувачів та підтриманням чистоти у приміщенні ресторану.

Оплата праці становить 136.88 грн за годину до відрахування податку. Середній рівень заробітку вказаний на рівні 24 516 грн з урахуванням податків і бонусних виплат.

У торговельному секторі відкриті вакансії у мережі супермаркетів VARUS. Компанія запрошує на посаду продавця консультанта.

До обов’язків входить консультування покупців, робота з касою, виконання операцій з товарами та взаємодія з командою для забезпечення якісного сервісу. Роботодавець підкреслює, що досвід не є обов’язковим, оскільки навчання проводиться на місці.

У вакансії окремо зазначено, що компанія відкрита для різних категорій кандидатів, зокрема пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів. Заробітна плата на цій роботі у Дніпрі пропонується у межах від 16 300 грн до 18 000 грн.

Ще одним доступним для працевлаштування напрямом є промисловість. Підприємства металургійної галузі шукають машиністів крана металургійного виробництва. Заробітна плата після оподаткування становить від 20 800 грн до 22 800 грн.

