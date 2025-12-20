Про це він розповів у своєму блозі.

Як написало видання The Guardian, розповідає експерт, російська розвідка організувала кампанію із залякування бельгійських політиків та керівників Euroclear, щоб заблокувати використання заморожених активів рф, зокрема, погрози отримувала генеральна директорка депозитарію. За його словами, це справді тривожно, бо росія вже ось так може диктувати рішення ЄС.

«Система ЄС, яку звели після Другої світової, підходить для мирного часу, не для воєнного. Крапка. Підходить для мирного часу і не підходить для воєнного. У мирний час ухвалювати рішення одноголосно 27 країнами – це дуже ефективно. У мирний час це так. А у воєнний час потрібна одна людина, яка отримає всі повноваження для захисту ЄС від ворогів», – стверджує Михайло Шейтельман.

За словами експерта, Європа не готова до війни і у законодавчому сенсі. І це, наголошує він, ще навіть не війна, йдеться про шпигунські методи, і вже зараз ніхто не може взяти на себе відповідальність. Наприклад, розмірковує експерт, ось якби Урсула фон дер Ляєн могла одноосібно ухвалювати рішення за весь ЄС, то ми вже жили б у іншому світі, вона б уже давно в ім’я революції конфіскувала російські активи на користь України.

«А тепер уявіть, що завтра нападуть на Європу. Ось по-справжньому росіяни нападуть. Адже Європа матиме все те саме – знову форум, знову одноголосно. А Орбану дали грошей, він уже проти. А у прем'єр-міністра Люксембургу викрали улюблений Mercedes і сказали: «Ми його спалимо, якщо ти зараз проголосуєш за чинення опору воєнній агресії російської федерації». І все. Ось із чим ми з вами зіштовхнулись. Ось із такою реальністю. З реальністю бандита, що вештається Європою», – підсумовує Михайло Шейтельман.

