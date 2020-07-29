Школяр на Івано-Франківщині здав чотири тести ЗНО на 795 балів з 800

Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook його вчителька.

“Попередньо школяр зайняв 1 місце в II етапі олімпіад з фізики, астрономії, англійської мови та 2 місце з математики. Учень отримав на III етапі олімпіад 2 місце з астрономії та 3 місце з фізики та англійської мови. Учень, який був зарахований в команду учасників у всеукраїнській олімпіаді з астрономії, яка на жаль не відбулася через карантин. Учень, який отримав 3 місце в олімпіаді з астрофізики, яка проводилася онлайн. Але головним його здобутком стали бали на ЗНО -795 з 800. Так це гордість нашої школи!"

Учень здав математику на 200, а фізику на 196. Крім цих дисциплін, учень отримав 200 балів з української мови і літератури та 199 балів з англійської мови.





Раніше ми писали, що з 24 липня по 10 серпня буде проведена додаткова сесія ЗНО 2020 для тих, хто був відсутній на основній сесії.

Для тих учнів, які не змогли скласти тести під час основної сесії, яка проходила з 25 червня по 17 липня, або мали підвищену температуру організована додаткова сесія ЗНО. Графік затверджено Українським центром оцінювання якості освіти, який є підрозділом Міністерства освіти і науки.

Розклад додаткової сесії ЗНО 2020:

фізика – 24 липня,

математика – 28 липня,

іспанська мова – 29 липня,

французька мова – 30 липня,

німецька мова – 31 липня,

англійська мова – 3 серпня,

українська мова та література – 4 серпня,

біологія – 5 серпня,

історія України – 6 серпня,

географія – 7 серпня,

хімія – 10 серпня.

При цьому на Львівщині вже зафіксовано рекордну кількість учнів, які будуть складати тестування додаткової сесії ЗНО. Директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк розповіла, що зареєстровано близько 300 осіб. Це більше, ніж у попередні роки. І головною причиною називають епідемію.

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