У Запоріжжі водій маршрутки відмовив у безкоштовному проїзді і вигнав учасника АТО

Слова потерпілого українського воїна наводить "Просвіта".



"Шановні брати – учасники бойових дій. Сьогодні, 28 липня о 13.30 на зупинці транспорту «Вул. Чаривная» (Шевченківський район) водій маршрутки № 74 держ. номер АР 8305 ВН відмовив мені у проїзді після пред'явлення посвідчення УБД в напівпорожній маршрутці", зазначив колишній військовослужбовець.

За його словами, маршутчик поводився досить грубо.

"На моє запитання причини відмови, сказав, що порожні місця для нормальних людей, які платять гроші… Нагадав йому про правила проїзду, то в грубій формі почав виганяти. Зробив фото цього хамло, на якому ви бачите ставлення до людини", - зазначив учасник АТО.

Також боєць впевнений, що водій повинен понести покарання за такий вчинок.

"За великим рахунком, йому треба вставити цей середній палець у відповідне місце. Хамство має бути покараним. І ще слід повідомити інформацію та фото відповідного чиновника міськради. Всім адекватним людям прошу поширювати цю інформацію, щоб це хамло стало «зіркою» Інтернету", - підсумував захисник України.

Раніше ми повідомляли, що в київській маршрутці водій обматюкав дружину загиблого воїна АТО.

За словами сина потерпілої, кричущий інцидент стався на 177-му маршруті.

При вході в маршрутку жінка пред'явила посвідчення "Член сім'ї загиблого". Але на це вона почула лише нецензурну лайку від водія маршрутки.

Щоб розібратися в ситуації підключилися ветерани та активісти.

Вони зібралися біля станції метро "Бориспільська", де зупиняється маршрутка. Там хотіли поспілкуватися з самим водієм та представниками компанії перевізника.

Але на зустрічі з'явився лише директор компанії, який заявив, що звільнив недобросовісного водія, а сам винуватець так і не з'явився.

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