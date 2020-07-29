Відома українська письменниця Лариса Ніцой висловилася про радянські мультфільми

За її словами, Україні не варто вводити тотальну заборону на радянську мультиплікацію. Кожен приклад необхідно розглядати окремо.

Таку заяву вона зробила 2018 року у виданні "Обозреватель".

Вона акцентувала увагу на тому, що сучасні діти все одно не можуть сприйняти радянську мультиплікацію, а відповідно і піддатися її впливу.



"Там є хороші мультики, безумовно. Але є і такі... Я колись вирішила переглянути і зробити добірку голлівудських мультфільмів і радянських. На що я вам скажу: серед голлівудських мультфільмів дуже багато хороших, світлих мультиків, які виконані в яскравих тонах, з радісними пісеньками", – навела приклад Ніцой.

Американської мультиплікації вона протиставила радянську: з загрозливою, похмурою музикою, намальовану в коричневій і темно-зеленій колірній гамі.

"Радянські мультики з загрозливою, похмурою музикою, намальовану в коричневій і темно-зеленій колірній гамі. Сучасні діти вже навіть не сприймають радянські мультики. Навіть за відчуттям. Хоча деякі з них і прищеплюють доброту і якусь моральність дітям, але навіть візуально вони якісь сумні та пугаючі, ці мультфільми", – сказала письменниця.

Також раніше повідомлялось, що Лариса Ніцой запропонувала жорстке рішення за мовними квотами. За її словами, до проведення в Україні перепису населення для точного визначення процентного співвідношення національних меншин та корінного населення публічний простір країни має бути на 100% україномовним.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой розповіла, як російська мова впливає на українців.