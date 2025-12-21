Частина українців почала закуповувати товар на майбутнє, побоюючись дефіциту продуктів в Одеській області та цінового шоку.

Українці побоюються, що можливий дефіцит продуктів в Одеській області на товар, який часто купують для приготування різноманітних страв, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

За даними аналітиків, до кінця року вартість соняшникової олії може зрости на 10–15%. Основними причинами такого підвищення експерти називають масштабні блекаути, що ускладнюють роботу переробних підприємств, а також зростання витрат на виробництво. Ці фактори вже вплинули на поведінку споживачів: частина українців почала скуповувати олію про запас, побоюючись дефіциту продукту та різкого підвищення цін.

Попри хвилювання населення, фахівці ринку наголошують, що приводів для паніки немає. Україна стабільно виробляє близько 5,5 мільйонів тонн соняшникової олії на рік, тоді як внутрішнє споживання становить лише близько 500 тисяч тонн.

Це означає, що країна продукує у 10–15 разів більше, ніж потрібно для внутрішнього ринку, і вистачає олії для всіх категорій населення.

Експерт Степан Капшук підкреслює, що українська олія залишається доступною, а її ціна демонструє рідкісну стабільність у порівнянні з іншими продуктами.

Навіть у випадку несприятливих погодних умов урожай соняшника зазвичай достатній для повного забезпечення внутрішнього попиту, тому загроза дефіциту в Одеській області наразі не розглядається.

Що стосується цінового тиску, головним фактором є подорожчання сировини. За дев’ять місяців 2025 року соняшникова олія в Україні подорожчала на 14%. Для порівняння, у 2024 році зростання становило 19% через менший урожай, а у 2023 році ціна знизилася на 18% завдяки рекордному збору соняшника.

Попри війну та втрату частини потужностей у тимчасово окупованих регіонах, олійна промисловість продовжує відновлюватися. Нещодавно запрацювали вісім нових підприємств, що дозволяє утримувати обсяги переробки на рівні довоєнних показників. Галузь залишається стратегічно важливою для економіки України, забезпечуючи близько 30% валютних надходжень аграрного сектору та приблизно 15% загального експорту країни.

