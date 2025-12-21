У Полтавській області виник дефіцитпродуктів, проте він спостерігається лише на кілька продуктів, що українці використовують для приготування страв, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

За підрахунками аналітиків, український ринок томатів значною мірою орієнтований на імпорт, ключовим постачальником якого залишається Туреччина.

Сезон реалізації вітчизняних тепличних помідорів поступово завершується, у зв’язку з чим їхня присутність на ринку помітно зменшилася. Це спричиняє дефіцит продукції, зокрема в Полтавській області, та безпосередньо впливає на рівень вартості.

Експерти пояснюють подорожчання томатів нестачею товару, що фіксується протягом останнього тижня. Після завершення збору врожаю в українських теплицях попит задовольняється переважно за рахунок імпортних поставок, однак їхніх обсягів недостатньо для повного забезпечення споживачів. У результаті продавці були змушені переглянути відпускні ціни в бік підвищення.

Аналітики зазначають, що зростання вартості може тривати й надалі, адже попит на помідори залишається стабільно високим навіть на тлі подорожчання.

Одночасно спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків. Причиною зростання цін є дефіцит продукції в окремих регіонах країни, що у поєднанні зі стабільним попитом від роздрібних торговельних мереж формує умови для подальшого підвищення цін у цьому сегменті.

Щодо картоплі, експерти прогнозують відсутність дефіциту цієї продукції протягом зимового періоду. Водночас ціноутворення значною мірою залежатиме від ситуації на європейському ринку. Наразі в країнах ЄС спостерігається надлишок урожаю, що призвело до рекордно низьких цін. Це може стимулювати збільшення імпорту дешевшої картоплі до України, що, ймовірно, стримає підвищення цін на внутрішньому ринку або навіть призведе до їх корекції вниз.

Джерело: EastFruit.

