Графік відключення газу на тиждень з 22 до 28 грудня у Сумській області принесе незручності в побуті для великої кількості споживачів.

Графік відключення газу на тиждень з 22 до 28 грудня у Сумській області торкнеться відразу кількох міст, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії "Газмережі", графік відключення газу на тиждень з 22 до 28 грудня у Сумській області введуть через планові ремонтні роботи.

Так, у Сумах роботи виконуватимуть 22.12 за такими адресами: Збройних Сил України, 61А; Новомістенська, 31. Газопостачання буде відсутнє з 09:00 до 16:00 для всіх споживачів у зазаначених будинках.

У Бурині тимчасове припинення подачі бакитного палива заплановане на 23.12 з 09:00 до 16:00. Незручності охоплять понад тисячу споживачів у приватному секторі за адресами:

Прорізна; Садова, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 42, 44, 4Б; Архітектора Григор’єва; Лучицького; Лесі Українки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9/1, 9/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 3Б.

Калинова; Калиновий пров.; Захисників України, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/А; Вознесенський провулок; Вознесенська, 44, 46, 47, 47/А, 48, 51/1, 57/А, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 77/А, 79/А, 81, 83, 85, 87.

Зарічна; Пилипа Орлика, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 35, 49, 51, 53, 55; Привокзальна, 4, 4Б; Незалежності, 4/1, 4/2, 4/3, 9/А, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20А, 23, 24, 27, 30, 30Б/1, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70.

У Шостці обмеження триватиме довше: з 09:00 25.12 до 17:00 26.12 для будинків на таких вулицях: Віталія Гуляєва, 5; Воронізька, 19.

Представники місцевої філії "Газмережі" радять містянам враховувати графік відключення газу на тиждень з 22 до 28 грудня у Сумській області при плануванні власного побуту.

