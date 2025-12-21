Графік відключення води на тиждень з 22 по 28 грудня у Дніпрі передбачає обмеження водопостачання у приватному секторі міста.

Графік відключення води на тиждень з 22 по 28 грудня у Дніпрі охоплює Чечелівський район, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал» ДМР, графік відключення води на тиждень з 22 по 28 грудня у Дніпрі принесе масу незручностей для тих, хто моє заборгованість.

Їх сеціалізована група проводитиме перекриття абонентів-боржників з 22.12 по 26.12 2025 року. За інформацією підприємства, загальна заборгованість за водопостачання на цих адресах складає 251 800,15 грн.

По вулиці Балка мальовнича незручності створять для 1 абонента з боргом 5 053,84 грн; по провулку Конюхова 2 абоненти заборгували 183 851,39 грн; на Потічній 2 абоненти мають заборгованість 25 264,22 грн.

На Новошкільній також є 2 споживачі з боргом 12 752,02 грн; на Дзеркальній - 1 абонент має борг 4 434,08 грн; на Новопотічній також 1 споживач заборгував 8 028,61 грн.

На Новопартизанській 1 абонент з боргом 4 693,72 грн, а на Войцехова Балка 1 домогосподарство має повернути 7 722,27 грн.

Відповідно до плану, тимчасово буде припинено водопостачання для абонентів, які не сплатили за послуги. Для того, щоб уникнути обмежень, споживачам радять терміново погасити борги.

Також є варіант оформити договір реструктуризації за допомогою районних абонентних служб КП «Дніпроводоканал» ДМР або Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП». Сплата заборгованості чи укладення договору дозволяє забезпечити безперервне водопостачання та запобігти відʼєднанню будинка від комунікацій.

Таким чином, графік відключення води на тиждень з 22 по 28 грудня у Дніпрі передбачає обмеження для боржників приватного сектору Чечелівського району та дає можливість оперативно виправити ситуацію.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.