Синоптики розповіли про прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Запоріжжі та розкрили, якими будуть ці зимові дні.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Запоріжжі та розповіли, що варто чекати у ці дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Запоріжжі. Розпочнеться все з холодної пори, поступово стопчики термометра падатимуть. У понеділок 22-ого числа: протягом усього дня у місті буде триматися хмарна погода. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +2°C.

У вівторок, 23.12: повітря прогріється до +1°C. З ранку до самого вечора у місті небо буде вкрите хмарами. Дождів чи снігу не прогнозується.

Середа, 24.12: хмари вкриють небосвід на всю добу. Без дождів чи снігу. Температурні коливання — від -1 до +1°C.

Четвер, 25 числа: до самого вечора триматиметься хмарність. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах -1…-5°C. 25 грудня відзначається Різдво – одне з головних християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа.

У п’ятницю, 26.12: сонце в цей день сховається за хмарами. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах -2…-6°C.

Субота, 27.12: протягом усієї доби небосвід вкриється хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від -5 до -1°C. Наші пращури помітили: якщо цього дня повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання.

У неділю 28.12: вранці та ввечері триматиметься похмура пора. Без опадів. Температурні показники — від -4 до 0°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 грудня у Запоріжжі обіцяє прохолодну пору з мінусовими показниками.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.