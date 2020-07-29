Известная украинская писательница Лариса Ницой высказалась о советских мультфильмах

По ее словам, Украине не стоит вводить тотальный запрет на советскую мультипликацию. Каждый пример необходимо рассматривать отдельно.

Такое заявление она сделала 2018 года в издании Обозреватель.

Она акцентировала внимание на том, что современные дети все равно не могут воспринять советскую мультипликацию, а соответственно и поддаться ее влиянию.



"Там есть хорошие мультики, безусловно. Но есть и такие... Я когда-то решила пересмотреть и сделать подборку голливудских мультфильмов и советских. На что я вам скажу: среди голливудских мультфильмов очень много хороших, светлых мультиков, которые выполнены в ярких тонах, с радостными песенками", – привела пример Ницой.

Американской мультипликации она противопоставила советскую: с угрожающей, мрачной музыкой, нарисованную в коричневой и темно-зеленой цветовой гамме.

"Советские мультики с угрожающей, мрачной музыкой, нарисованные в коричневой и темно-зеленой цветовой гамме. Современные дети уже даже не воспринимают советские мультики. Даже по ощущению. Хотя некоторые из них и прививают доброту и какую-то нравственность детям, но даже визуально они какие-то грустные и пугающие, эти мультфильмы", – резюмировала писательница.

Также ранее сообщалось, что Лариса Ницой предложила жесткое решение по языковым квотам. По ее словам, до проведения в Украине переписи населения для определения точного процентного соотношения национальных меньшинств и коренного населения публичное пространство страны должно быть на 100% украиноязычным.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.