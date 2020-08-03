Державна прикордонна служба заявила про закупівлю нового виду стрілецької зброї, яка перебуває на озброєнні країн NATO

Держприкордонслужба придбала штурмові гвинтівки UAR-15. Це нова стрілецька зброя, яка зараз активно використовується в різних країнах, у тому числі в Північноатлантичному альянсі.

Перша організація, яка отримає оновлену зброю – прикордонний загін “Дозор”. Перші гвинтівки вже надійшли на озброєння і поставлені на баланс.

Ці гвинтівки збирають в Україні. Виробляються вони з українських та американських деталей. У перспективі це зброя повинна повністю замінити автомати Калашникова, які вже зараз вважаються морально застарілими.

Раніше ми писали, що путінський корабель влаштував провокацію під час морських навчань «Сі Бриз-2020» у Чорному морі

Стало відомо, що корабель РФ провокував болгарський військовий корвет "Бодрі" на міжнародних навчаннях, намагаючись перешкодити їх проведення.

Командир російського військового корабля зажадав покинути цей сектор, так як країна-агресор порахувала його своїм. У свою чергу «Бодрі» не став вступати в конфронтацію, яка могла закінчитися стріляниною, і змінив курс, виконавши незаконне вимога.

При цьому болгарський корабель знаходився у винятковій економічній зоні України.

Думська пише, що після того, як в Чорному морі почалися морські навчання, Росія раптово оголосила про своїх, ділянки яких впритул проходять, а в кількох місцях навіть перетинаються з зонами практичних стрільб кораблів-учасників «Сі Бриз». Тому виникають ситуації, коли кораблі можуть перебувати відразу у двох закритих зонах.

Нагадаємо, корабель НАТО зайшов до Одеси

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