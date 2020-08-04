"Украины! Я искренне хочу чтобы Вы все запомнили эту наглую скотину, потому что этот шофер нет ни стыда, ни совести. Он не уважает ни Защитников, ни их Матерей. И это есть факт. Этот шофер сам со Львова, и он иногда любит хамить Матерям Воинов АТО, и никогда не хочет брать к себе в автобус, чтобы бесплатно ехали АТОшники. Этом шоферу главное в жизни - это деньги, потому что он свою совесть давно пропил", - говорится в сообщении.

Отметим, что такое отношение к воинам АТО со стороны водителей маршруток в Украине не редкость.