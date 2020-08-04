Львовского маршрутчика обвинили в отказе обслуживать ветеранов АТО

Как передает Politeka.net, соответственный пост опубликовал украинец на своей страничке в Facebook.

По словам мужчины, водитель автобуса не хотел брать в салон даже матерей воинов АТО.

"Украины! Я искренне хочу чтобы Вы все запомнили эту наглую скотину, потому что этот шофер нет ни стыда, ни совести. Он не уважает ни Защитников, ни их Матерей. И это есть факт. Этот шофер сам со Львова, и он иногда любит хамить Матерям Воинов АТО, и никогда не хочет брать к себе в автобус, чтобы бесплатно ехали АТОшники. Этом шоферу главное в жизни - это деньги, потому что он свою совесть давно пропил", - говорится в сообщении.
Отметим, что такое отношение к воинам АТО со стороны водителей маршруток в Украине не редкость.
 
Ранее мы сообщали, что в Запорожье водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде и выгнал участника АТО.

"На мой вопрос причины отказа, сказал, что пустые места для нормальных людей, которые платят деньги… Напомнил ему о правилах проезда, то в грубой форме начал выгонять. Сделал фото этого хамло, на котором вы видите отношение к человеку", - отметил участник АТО.

Также боец уверен, что водитель должен понести наказание за такой поступок.

Напомним, в Днепре водитель маршрутки сорвался на ребенка: швырял деньгами и орал

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке Днепра окончился страшным: сердце упало в пятки, нужно проверить психику

Также Politeka писала, что подросток выстрелил в лицо младшему брату под Днепром: врачи рассказали о последствиях


 
 