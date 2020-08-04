Львовского маршрутчика обвинили в отказе обслуживать ветеранов АТО
Как передает Politeka.net, соответственный пост опубликовал украинец на своей страничке в Facebook.
По словам мужчины, водитель автобуса не хотел брать в салон даже матерей воинов АТО.
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"На мой вопрос причины отказа, сказал, что пустые места для нормальных людей, которые платят деньги… Напомнил ему о правилах проезда, то в грубой форме начал выгонять. Сделал фото этого хамло, на котором вы видите отношение к человеку", - отметил участник АТО.
Также боец уверен, что водитель должен понести наказание за такой поступок.
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