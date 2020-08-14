Кабмін змінив правила в'їзду в Україну під час карантину китайського вірусу

Як повідомляє Politeka.net, подробиці розкрила прес-служба українського МЗС.

Уряд вніс зміни до постанови про карантинні правила та обмеження в період з 1 по 31 серпня 2020 року. Зокрема, розширило перелік осіб, яким не потрібно самоізолюватися після перетину кордону. Тепер можна вільно в'їжджати людям, які перевозять гемопоетичні стовбурові клітини для подальшої трансплантації.

Крім того, зараз самоізоляцію після в'їзду в країну можуть не проходити особи з негативним ПЛР-тестом, діти молодше 12 років, громадяни або піддані країн з широким поширенням хвороби, які не відвідували такі держави останні 14 днів. Останні також можуть в'їхати, якщо прямують через Україну транзитом і мають документи про виїзд протягом двох діб.

У списку також знаходяться:

дипломати, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та їх сім'ї;

дипломати, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та їх сім'ї; водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, поїздів, локомотивів, морських і річкових суден, автобусів, що виконують регулярні рейси;

інструктори Збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які готують військових;

діячі культури, яких запросила Українська установа.

14 серпня МОЗ також оновило розподіл країн по карантинних зонах. Так найближчі сусіди України, Румунія, Молдова і Росія, залишилися в "червоній" зоні, а ось Білорусь, Польща, Словаччина та Угорщина перейшли в "зелену".

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Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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