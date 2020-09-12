В Україні зміняться правила виклику "швидкої допомоги"
Як передає Politeka.net, про нововведення розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 12 вересня.
Тепер виклики ділитимуть на чотири категорії, А зміни набудуть чинності наступного року.
"У 2021 році змінюються алгоритми диспетчеризації. Тобто ми будемо ділити всі виклики на 4 категорії. Це - критичний, екстрений, невідкладний і непрофільний. Це безпосередньо впливає на час доїзду. Якщо це критичний виклик, то "швидка" повинна бути практично миттєво на місці", - заявив він.
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Це означає, що до пацієнта повинна приїхати "швидка допомога", яка найближче до нього знаходиться, а не в залежності від місця прописки, районного поділу тощо.
Нагадаємо, за 11 вересня, в Україні від китайського вірусу померли 72 людини (найбільша кількість смертей за день з початку епідемії) і були зафіксовані 3103 нових випадки зараження.
Також ми розповідали, що в Україні готують перегляд карантину в "червоних" зонах.
Міністерство охорони здоров'я України має намір внести зміни до переліку обмежень, які діють для "червоної" і "помаранчевої" зон карантину.
Як заявив глава МОЗ Максим Степанов, спільно з мерами міст буде переглянута можливість змінити частину заборон "червоної" зони, враховуючи ситуацію на місцях.
До слова, харків'ян готують до" Червоної " зони, заяву Кучера.
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