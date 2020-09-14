У Дніпропетровській області вже другий тиждень триває акція протесту шахтарів

Зокрема, під землею знаходяться 195 гірників Криворізького залізорудного комбінату.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

12 днів у підземних умовах підкосили здоров'я багатьох протестувальників. Так, сьогодні вночі на" Жовтневу " приїжджала машина швидкої допомоги.

Також гірники записали відеозвернення до Європарламенту. У ньому шахтарі англійською та російською мовами попросили допомоги у вирішенні конфлікту, що склалася між власниками та працівниками підприємства, і захисту близьких від переслідування.

🔴 Шахтарі Криворізького залізорудного комбінату записали звернення до депутатів Європарламенту з проханням захистити їх громадянські, трудові права, захистити родини протестувальників від переслідування. Gepostet von Михайло Волинець am Montag, 14. September 2020

"Вельмишановна комісія Європарламенту, ми шахтарі Криворізького залізорудного комбінату, просимо вашої допомоги у вирішенні конфліктної ситуації і надати допомогу в захистіть наших рідних і близьких від переслідування", - йдеться у зверненні гірників.

Також раніше повідомлялося, що гірники на окупованій частині Луганщини продовжують виступати з протестами у зв'язку з невиплатою зарплат.

Деякі працівники не бачили зарплат з 2016 року, а масштабний грабіж добувної промисловості донецьких республік почався в 2018 році, коли російський банк отримав контроль за видобувною і металургійною промисловістю.

Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти з зарплатами для шахтарів.

Як повідомляла Politeka, бойовики влаштували полювання на родичів шахтарів, котрі страйкують у "ЛНР".

Також писала Politeka, що на Львівщині триває протест шахтарів: люди готові на відчайдушні кроки.