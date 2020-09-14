У Дніпропетровській області вже другий тиждень триває акція протесту шахтарів
Зокрема, під землею знаходяться 195 гірників Криворізького залізорудного комбінату.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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12 днів у підземних умовах підкосили здоров'я багатьох протестувальників. Так, сьогодні вночі на" Жовтневу " приїжджала машина швидкої допомоги.
Також гірники записали відеозвернення до Європарламенту. У ньому шахтарі англійською та російською мовами попросили допомоги у вирішенні конфлікту, що склалася між власниками та працівниками підприємства, і захисту близьких від переслідування.
"Вельмишановна комісія Європарламенту, ми шахтарі Криворізького залізорудного комбінату, просимо вашої допомоги у вирішенні конфліктної ситуації і надати допомогу в захистіть наших рідних і близьких від переслідування", - йдеться у зверненні гірників.
Також раніше повідомлялося, що гірники на окупованій частині Луганщини продовжують виступати з протестами у зв'язку з невиплатою зарплат.
Деякі працівники не бачили зарплат з 2016 року, а масштабний грабіж добувної промисловості донецьких республік почався в 2018 році, коли російський банк отримав контроль за видобувною і металургійною промисловістю.
Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти з зарплатами для шахтарів.
Як повідомляла Politeka, бойовики влаштували полювання на родичів шахтарів, котрі страйкують у "ЛНР".
Також писала Politeka, що на Львівщині триває протест шахтарів: люди готові на відчайдушні кроки.