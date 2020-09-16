Деякі українські міста, які перебувають у червоній зоні, продовжують протестувати проти карантинних заходів
Зокрема, Івано-Франківськ наплював на рішення Кабміну і відкриває дитсадки та школи. Установи будуть відкриватися поетапно з сьогоднішнього дня.
Таку заява на брифінгу зробив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає РБК-Україна.
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За його словами, сьогодні позачергова сесія міської ради прийняла рішення про відкриття дитячих садків.
"Це рішення звучить так: зобов'язати керівників закладів дошкільної, середньої, позашкільної освіти забезпечити право на освіту...",- заявив Марцінків.
Він уточнив, що з 15 вересня будуть поетапно протягом тижня відкриватися дитячі садки, з 21 вересня - початкові школи, з 28 вересня - повноцінне навчання в закладах освіти в Івано-Франківську. Йдеться про тих, які підпорядковуються міській раді.
Крім того, він переклав відповідальність на батьків, заявивши, що у батьків залишається право вибір - відправляти дітей в школи або залишити на дистанційному навчанні.
Також раніше повідомлялося, що у Чернівцях, які офіційно перебувають у червоній зоні карантину, під стінами ОДА спалахнув бунт. Люди вимагають від влади послабити карантин і скасувати дистанційне навчання для своїх дітей.
Нагадаємо, що Філатов закотив грандіозний пир під час карантину, фото.
Як повідомляла Politeka, в Одесі дітей масово відправляють на карантин, зроблено заяву
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