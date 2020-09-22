Чоловік у Вінницькій області влаштував стрілянину в присутності дітей і поранив одного з батьків

Конфлікт виник через зауваження його дитині щоб той не ганяв на мотоциклі, тому що може не уважно їхати і завдати шкоди 2-м неповнолітні дітям і собі.

За її словами, на дачну ділянку Калинівського р-ну с. Вишневе, де знаходилися неповнолітні діти у віці 4-х років і батьки чоловік приїхав і почав стрілянину.

"Я чесно такого ще не бачила, ми викликали поліцію, де вилучили пістолет. Але хочуть "героя " відмазати", - розповіла жінка.