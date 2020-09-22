Чоловік у Вінницькій області влаштував стрілянину в присутності дітей і поранив одного з батьків

Як передає Politeka.net, фото нападника і подробиці інциденту розповіла Лілія Чорноока на своїй сторінці в Facebook.
 
Конфлікт виник через зауваження його дитині щоб той не ганяв на мотоциклі, тому що може не уважно їхати і завдати шкоди 2-м неповнолітні дітям і собі.
 
За її словами, на дачну ділянку Калинівського р-ну с. Вишневе, де знаходилися неповнолітні діти у віці 4-х років і батьки чоловік приїхав і почав стрілянину.
 
"Я чесно такого ще не бачила, ми викликали поліцію, де вилучили пістолет. Але хочуть "героя " відмазати", - розповіла жінка.

За її словами чоловік розмахував пістолетом і зробив 2-ва пострілу: один - батькові по ногах, а другий вгору і також погрожував усіх знищити.
 
"Я прошу переслати це фото, щоб знали всі, що ця людина може нашкодити іншим людям. І щоб поліція винесла правовий вирок, а не відкуповувався", - уклала свідок інциденту.

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