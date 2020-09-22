Чоловік у Вінницькій області влаштував стрілянину в присутності дітей і поранив одного з батьків
Як передає Politeka.net, фото нападника і подробиці інциденту розповіла Лілія Чорноока на своїй сторінці в Facebook.
Конфлікт виник через зауваження його дитині щоб той не ганяв на мотоциклі, тому що може не уважно їхати і завдати шкоди 2-м неповнолітні дітям і собі.
За її словами, на дачну ділянку Калинівського р-ну с. Вишневе, де знаходилися неповнолітні діти у віці 4-х років і батьки чоловік приїхав і почав стрілянину.
"Я чесно такого ще не бачила, ми викликали поліцію, де вилучили пістолет. Але хочуть "героя " відмазати", - розповіла жінка.
За її словами чоловік розмахував пістолетом і зробив 2-ва пострілу: один - батькові по ногах, а другий вгору і також погрожував усіх знищити.
"Я прошу переслати це фото, щоб знали всі, що ця людина може нашкодити іншим людям. І щоб поліція винесла правовий вирок, а не відкуповувався", - уклала свідок інциденту.
Нагадавши, учениці і мама влаштували бійку прямо в школі на Одещині, відео
Популярні новини заразПоказати ще
Вихід на пенсію по-новому: у ПФУ повідомили українцям важливу новину, що стало автоматичним
Розкішна Асмус вийшла в світ і показала, що втратив Харламов: "Краще Кошкіної"
Російська Кардашьян показала "бутони" в неймовірному бікіні з декольте до пупка: "Дамочка, легше"
Безсоромна "наречена" Харламова в бікіні показала пружні форми з усіх боків: "Що ж ти робиш-то?"
Як повідомляла Politeka, агресивний підліток напав на охоронця в Одеському супермаркеті, відео: "пішов геть, бидло"
Також Politeka писала, що життя 13-річної дівчинки раптово обірвалося під Одесою: "грала з іншими дітьми"