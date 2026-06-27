Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 червня триватимуть через планові роботи.

Українцям розповіли, де будуть та скільки годин триватимуть графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 червня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 червня триватимуть через планові роботи. Профілактичні роботи є важливою частиною модернізації енергетичної системи області. Регулярне технічне обслуговування дозволяє підвищити надійність електропостачання для населення, зменшити ризики пошкодження обладнання та забезпечити стабільне функціонування мереж.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 28 червня триватимуть у селі Червоний Садок. Обмежать електрику з 08:00–19:00 години на вулицях:

Джерельна: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 7/А; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 32А; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40/А; 41; 43

Жовтнева: 14

У зв’язку з проведенням профілактичних робіт 28 червня 2026 року з 08:00 до 19:00 буде тимчасово припинено електропостачання в селі Королівка. Без світла на цей період залишаться вулиці:

Активна: 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 29

Пушкіна: 1; 2; 4; 5; 5А; 6; 7/А; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 18; 20; 21; 22

У місті Перещепине з 08:00–19:00 години вимикатимуть електрику. Додаткові графіки відключень охоплять наступні адреси:

Шевченка: 16; 16/А; 20; 20/А; 22; 24; 24/А; 25; 25/А; 26; 31; 35; 35/А; 37;

Базарна: 1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17/А; 18; 19; 21; 22; 22/А; 24/А; 25/А

Степова: 13; 15; 15/А; 15/Б; 15/В; 16/А; 21

Медова: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 18; 20; 22; 24; 26; 30

Городня: 1/А; 4; 6; 8; 18; 22; 24; 26; 32; 36; 40

Орденоносна: 8; 9; 10; 11; 13; 14; 14/Б; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 28; 31; 33/А; 35; 37; 39; 41; 45; 47; 49; 53; 55; 57; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73

Приорільська: 27; 29; 31; 37; 39; 52; 54; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 86

Соборна: 1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 21/А; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42.

Гетьманський пров.: 1; 3; 5; 6; 7; 8

Упорний пров.: 1; 3; 7; 9; 13.

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Новоолександрівська ОТГ

Джерело: Перещепинська міська територіальна громада

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