Військовий експерт Олег Старіков пояснив, чи зможе паливна криза в росії через удари по НПЗ розвинутися настільки, що їм не буде чим заправляти танки і БТР, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Ні, однозначно ні. Бо на тій території завжди, ще з часів Івана Грозного й до сьогодні були гармати замість масла. Петро I які дзвони переправляв гармати? Зараз те саме. У військових буде все, у цивільних – нічого. Це закон. Цей закон завжди там діяв і діятиме. Україна і росія різні. У нас інша територія, ми інакше живемо», – стверджує Олег Старіков.

А щодо дефіциту палива, зазначає експерт, то це пов'язано також із тим, що за справу взялися ділки типу Аксьонова, адже, розуміючи, що буде, вони перекинули паливо з однієї мережі на іншу, а далі піднялися ціни, спрацювала психологічна складова, почалася паніка, адже люди з 1990-х пам'ятають, що означає, коли немає бензину. Тож, констатує він, удари по НПЗ були спрямовані на ментальну складову, на те, щоби викликати панічні настрої, а ділки швидко зрозуміли.

«Пєсков після перших ударів у травні сказав, що захист логістики і всього, що відбувається в регіонах, – це завдання губернаторів. І Сальдо, Балецький, Аксьонов почали чухати ріпу, подумали, що можуть добре зараз на бензинчику і на всіх товарах споживання збагатитися», – наголошує Олег Старіков.

Однак, підкреслює експерт, паливна криза армії рф не торкнеться, тому в цьому плані краще послати 500 дронів на Керч, розбомбити там переправу, порт, на Керченський міст, це дасть реальний ефект на фронті.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що Лукашенко вимкнув ретранслятори, тому що злякався ультиматуму Зеленського.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман оцінив, про що насправді Лукашенко говоритиме з путіним: «Він же кров завжди відчуває».





