Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області залишається актуальною темою для багатьох українців, тож розповідаємо деталі.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області надається тим, хто змушений орендувати житло та шукати фінансову підтримку у складний період адаптації на новому місці, повідомляє Politeka.

Йдеться про програму Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яка передбачає компенсацію витрат на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, що через війну залишили свої домівки та наразі проживають на території Дніпропетровської області.

Грошова допомога для ВПО розрахована на підтримку родин, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб після 24 лютого 2022 року і намагаються інтегруватися у громади регіону.

У межах ініціативи, кошти надаються строком на шість місяців. Важливою умовою участі є наявність у заявників чіткого плану подальшого забезпечення доходів, зокрема через працевлаштування або започаткування власної справи.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області спрямована насамперед на переселенців, які опинилися у складних житлових умовах. Це стосується людей, що проживають у місцях тимчасового розміщення, включених до офіційного переліку відповідно до постанови Кабінету міністрів № 930.

Також до списку увійшли ті, хто змушені мешкати у приміщеннях, не призначених для тривалого проживання, зокрема у навчальних або медичних закладах, які можуть бути розформовані.

Під програму також підпадають мешканці модульних містечок, громадяни, які орендують житло з незадовільними умовами, або ті, кому загрожує виселення з орендованого помешкання.

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