Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається з урахуванням реального рівня потреби.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі почала надаватися в межах нової програми підтримки, про що повідомляє Politeka.

Про запуск ініціативи поінформували в офіційному Telegram-каналі благодійної організації «Карітас».

Проєкт орієнтований на людей поважного віку, які через війну та економічні труднощі опинилися у вразливому становищі. Основний акцент зроблено на забезпеченні мінімальних умов проживання під час холодного періоду.

Підтримку можуть отримати домогосподарства, що відповідають кільком критеріям. Зокрема, йдеться про житло з незначними пошкодженнями після 24 лютого 2022 року, розташоване у відносно безпечних районах міста або області.

Ще однією умовою є низький рівень доходу. Середній показник на одну людину має бути меншим за 6318 гривень або сім’я повинна втратити основне джерело заробітку.

Також враховується відсутність попередньої підтримки на відновлення помешкань від державних програм, фонду «ЄВідновлення» чи інших благодійних структур.

Окрему увагу організатори приділяють людям з інвалідністю, громадянам із тяжкими захворюваннями, самотнім мешканцям віком від 60 років та особам з обмеженою рухливістю.

До списку отримувачів входять оселі, де проживають одна або дві літні особи без допомоги родичів, самотні батьки, опікуни неповнолітніх, багатодітні родини, вагітні жінки та матері з малими дітьми.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається з урахуванням реального рівня потреби та покликана стабілізувати побутові умови у складний час.

Літнім мешканцям і їхнім близьким радять заздалегідь уточнювати графік видачі та підготувати необхідні документи для отримання підтримки.

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