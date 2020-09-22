Українська письменниця Лариса Ніцой розповіла про конфлікт через українську мову, який у неї виник із касиркою в супермаркеті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію Ніцой в соцмережі.

Так, на в'їзді до Києва письменниця посварилася з касиркою у супермаркеті. Вона розповіла, що дівчина в магазині розмовляла із нею російською мовою, ігноруючи її прохання перейти на державну.

Касирка запитала письменницю, чому вона не може розмовляти російською мовою.

"Розумієте, - починаю ввічливо пояснювати "бідній касирці", яка ігнорує моє прохання. - У мене на війні загинули друзі. Ті, хто в них стріляли, говорили російською. Тому ви у мене асоціюєтеся з ворогом", - відповіла Ніцой.

Вона також нагадала співробітниці супермаркету, що в Україні діє закон про мову, в якому йдеться про те, що в публічному просторі має використовуватись українська мова.

"Тому закон на моєму боці. Якщо ви не вірите мені, я викличу поліцію, і нехай вона вам пояснить", - сказала Ніцой.

Письменниця викликала адміністраторшу супермаркету, яка пояснила касирці, що обслуговувати відвідувачів потрібно державною мовою. На це дівчина відповіла, що вона приїхала з Владивостока і хотіла б розмовляти так, як їй хочеться.

"Вони і далі беруть на роботу упоротих і негідників. Їм усім разом байдужі наші почуття, травми, біль, наша історична правда, і що у нас хтось там гине... Їм байдуже, що через ці тупі розмови і сварки ми не будуємо Україну... Їм на це плювати. Вони сліпі до наших страждань. Вони глухі до наших прохань. Ніяка наша любов, наші обійми, наші реверанси не допомагають. Це тільки шкодить. Наші прояви толерантності вони сприймають як нашу слабкість", - резюмувала Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой різко оцінила слова Зеленського про закінчення битви на Донбасі.