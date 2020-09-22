Украинская писательница Лариса Ницой рассказала о конфликте из-за украинского языка, который у нее возник с кассиршей в супермаркете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Ницой в соцсети.

Да, на въезде в Киев писательница поссорилась с кассиршей в супермаркете. Она рассказала, что девушка в магазине разговаривала с ней на русском языке, игнорируя ее просьбу перейти на государственный.

Кассирша спросила писательницу, почему она не может разговаривать на русском языке.

Ницой объяснила кассирше свою позицию тем, что она потеряла друзей на войне на Донбассе, а стреляли в бойцов ВСУ именно русскоязычные.

"Понимаете, - начинаю вежливо объяснять "бедной кассирше", которая игнорирует мою просьбу. - У меня на войне погибли друзья. Те, кто в них стреляли, говорили по-русски. Поэтому вы у меня ассоциируетесь с врагом", - ответила Ницой.

Она также напомнила сотруднице супермаркета, что в Украине действует закон о языке, в котором говорится о том, что в публичном пространстве должен использоваться украинский язык.

"Поэтому закон на моей стороне. Если вы не верите мне, я вызову полицию, и пусть она вам объяснит", - сказала Ницой.

Писательница вызвала администраторшу супермаркета, которая объяснила кассирше, что обслуживать посетителей нужно на государственном языке. На это девушка ответила, что она приехала из Владивостока и хотела бы разговаривать так, как ей хочется.

Подводя итоги данного конфликта, писательница подчеркнула, что толерантность Украины в отношении русскоязычных воспринимается ими как слабость государства. По ее мнению, эти люди не способны понять всю боль и принять историю Украины, потому ждать от них шагов навстречу и какой-то отдачи не имеет смысла.

"Они и дальше берут на работу упоротых и бестолочей. Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боль, наша историческая правда, и что у нас кто-то там погибает... Им безразлично, что из-за этих тупых разговоров и ссор мы не строим Украину... Им на это плевать. Они слепы к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам. Никакая наша любовь, наши объятия, наши реверансы не помогают. Это только вредит. Наши проявления толерантности они воспринимают как нашу слабость", - резюмировала Ницой.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой резко оценила слова Зеленского об окончании битвы на Донбассе.