Шкільне харчування за часів СРСР було бридким, і за нього ще доводилося платити
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив письменник і журналіст Олександр Сурков на своїй сторінці в Facebook.
"До відома тих, хто ностальгує. В СРСР не було безкоштовного шкільного харчування.Тільки безкоштовне молоко, та й то з кінця 70 - х.хто скаже, що пообідати в шкільній їдальні можна було за 40-50 копійок", - зазначив журналіст.
За його словами, найгірше справи йшли в "периферійних" школах.
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"По-перше, годували бридко-сьогодні за ті обіди реально кухарі і адміністрація вигрібали б до кінця життя. По-друге, ті 50 коп у багатьох просто відбирали старшокласники - рівень насильства, особливо в "периферійних" школах був такий, що нам і не снилося, і всім було пофіг. UPD-точно, і молоко було платним. Причому платно-примусовим", - підсумував журналіст.
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Відомо, що інцидент стався 8 вересня.
Правоохоронці встановили особу затриманого громадянина - ним виявився 21-річний львів'янин. Також відомо, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом.
Санкція статті передбачає покарання-обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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