Хворим "китайським" вірусом українцям зобов'язані в лікарні надавати послуги безкоштовно



Як передає Politeka.net, з такою заявою виступив міністр охорони здоров'я України в ході щоденного брифінгу (щоб по подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, до переліку обстежень внесено томографію та рентген.

"Для пацієнта проведення комп'ютерної томографії та рентгена при підозрі на COVID-19 безкоштовні. Комп'ютерна томографія та рентген внесені до переліку обстежень у ковідний пакет. Якщо є відповідний напрямок сімейного або лікуючого лікаря на КТ і рентген, цю послугу повинні надати безкоштовно", - поінформував Максим Степанов.

Українці засумнівалися в правдивості такої інформації.