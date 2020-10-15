У Києві чоловік "провчив" хлопця і декількох дівчат, які вирішили заспівати гімн країни-агресора в центрі української столиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явилось відео, як в центрі української столиці молоді люди стоять на газоні та гучно співають гімн Росії.
Автор відео наголошує, що це відбувається в центрі Києва. Згодом до компанії молодих людей підходить чоловік та розженяє їх. Хлопця він вдарив декілька разів по обличчю, і той втік.
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"Іди, щоб я тебе не бачив!" - вигукнув він на його адресу.
Потім чоловік також підійшов до дівчат, які висловлювали обурення його поведінкою. Одну з дівчат він штовхнув, і та впала на землю.
"Сьогодні, в центрі Києва, біля Олімпійського стадіону, був ось такий дуже дивний двіж - дві дівчини співали гімн Россії. Через кілька хвилин до них підійшов чоловік і популярно пояснив, що до чого", - йдеться в підписі до відео.
Слід зазначити, що особа хлопця, який вирішив "провчити" любителів російського гімну, невідома, однак на ньому була фотболка з емлемої 503-ї ОБМП ("борсуки").
Слід зазначити, що в коментарях багато хто підтримав хлопця, а деякі навіть зауважили, що "мало дав". Втім, є і ті, хто засуджує такі насильницькі методи "виховання".
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