В университете Днепра вспыхнул языковой скандал
Как передает Politeka.net, об этом сообщил отец студентки в Facebook-сообществе "Батьки SOS".
По его словам, профессор кафедры философии Валерий Громов отказался вести лекцию на украинском языке. На требование студентки перейти с российского языка он ответил:
"Два языка - одна нация, один язык - руины, а не Украина"
После таких словом преподавателя студентка покинула аудиторию.
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Как оказалась, это был не первый инцидент:
"Расспросила (студентка - ред.) у других студентов, как выяснилось, это не первая такая ситуация. (Но жалоб никто не писал, все замяли)", - рассказал мужчина.
После прихода комиссии, которая начала разбирательство в данной ситуации, четыре студента стали на сторону преподавателя.
"Прошел месяц, а решения еще нет. Единственное известно, что его отстранили от преподавания", - возмутился отец студентки.
Также мужчина прикрепил аудиозапись, где преподаватель отказывается преподавать на украинском языке.
Напомним, Фарион набросилась на украинцев-любителей русских имен, гремит скандал.
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