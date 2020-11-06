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В университете Днепра вспыхнул языковой скандал

Как передает Politeka.net, об этом сообщил отец студентки в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

По его словам, профессор кафедры философии Валерий Громов отказался вести лекцию на украинском языке. На требование студентки перейти с российского языка он ответил:

"Два языка - одна нация, один язык - руины, а не Украина"

После таких словом преподавателя студентка покинула аудиторию.

Как оказалась, это был не первый инцидент:

"Расспросила (студентка - ред.) у других студентов, как выяснилось, это не первая такая ситуация. (Но жалоб никто не писал, все замяли)", - рассказал мужчина.

После прихода комиссии, которая начала разбирательство в данной ситуации, четыре студента стали на сторону преподавателя.



"Прошел месяц, а решения еще нет. Единственное известно, что его отстранили от преподавания", - возмутился отец студентки.

Также мужчина прикрепил аудиозапись, где преподаватель отказывается преподавать на украинском языке.

Напомним, Фарион набросилась на украинцев-любителей русских имен, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, профессор разложил по полочкам, как РФ испокон веков разрушает украинский язык

Также Politeka писала, что украинец предложил действенный способ выучить родной язык.