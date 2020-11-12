Українці виступили з вимогою скасувати "карантин вихідного дня"
Як передає Politeka.net, відповідна петиція розміщена на сайті Президента.
Через два дні після появи, під документом підписалися вже майже 9 тисяч українців, що є третиною частиною від потрібної кількості для її розгляду президентом.
Автор петиції пропонує:
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- Не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати;
- Скасувати в Києві та інших містах, центрах України заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу;
- При прийнятті законодавчих і нормативних актів суворо дотримуватися конституційних гарантій на підприємницьку діяльність, працю, соціальний захист і гарантій на відшкодування за рахунок держави або органів місцевого самоврядування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів державної влади;
- Проводити консультації з громадськістю та представниками бізнесу щоразу та з усіх питань формування та реалізації державної політики відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010.
Ранее блогер и бизнесмен Алексей Давиденко озвучил мнение, что в Украине нужно любой ценой разорвать цепочку контакта больных и здоровых, чтобы разгрузить койки стационаров и реанимаций.
По его словам, нововведение в виде карантина выходного дня ничего не даст.
Блогер уверен, что единственным способом сдержать эпидемию будет тотальный локдаун на две недели.
Нагадаємо карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.
Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років..."
Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.