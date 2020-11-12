Українці виступили з вимогою скасувати "карантин вихідного дня"

Як передає Politeka.net, відповідна петиція розміщена на сайті Президента.

Через два дні після появи, під документом підписалися вже майже 9 тисяч українців, що є третиною частиною від потрібної кількості для її розгляду президентом.



Автор петиції пропонує:

По его словам, нововведение в виде карантина выходного дня ничего не даст.

Нагадаємо карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років..."

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.