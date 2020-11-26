Зараз в України дуже войовничий гімн, а альтернативний варіант відобразив би бажання всіх українців

Таку заяву зробив український співак DZIDZIO (Михайло Хома) в інтерв'ю для проекту "Без гриму" на YouTube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

При цьому він запропонував зробити гімном України іншу пісню замість "Ще не вмерла Україна".

"Пісня Боже великий, єдиний, нам Україну храни" – молитва за Україну. Там ідеально все, там все є. Багатьох людей не влаштовує "Ще не вмерла...", але так само багато хто не прислухається, що там співається України, а не Україна. Тобто "України ні слава, ні воля". Це більш такий войовничий гімн, який писався, коли не було України", - пояснив Хома.

Такі висновки співак зробив, коли проаналізував гімни інших країн. Крім того, він переконався в тому, що сьогоднішній гімн занадто войовничий, коли записував його з молодіжним оркестром.

Тим не менш, DZIDZIO розуміє, що теперішній гімн найкраще відображає традиції боротьби українців за незалежність.



"Я зробив аналіз гімнів всіх європейських держав, прослухав, як у них, і як у нас в різних варіантах виконаннях. Зрозумів, що це був би супер-гімн", - додав співак.

Нагадаємо, DZIDZIO публічно відчитав красуню-дружину за розкутий образ і нарвався на критику.

Як Politeka писала, що пекуча дружина DZIDZIO засвітила ідеальне літнє тіло в купальнику.

Також Politeka повідомляла, що пекуча дружина DZIDZIO засвітила ідеальне літнє тіло в купальнику.