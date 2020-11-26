Сейчас у Украины очень воинственный гимн, а альтернативный вариант отобразил бы желания всех украинцев

Такое заявление сделал украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) в интервью для проекта "Без Грима" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

При этом он предложил сделать гимном Украины другую песню вместо "Ще не вмерла Україна".

"Песня Боже великий, єдиний, нам Україну храни" – молитва за Украину. Там идеально все, там все есть. Многих людей не устраивает "Ще не вмерла…", но так же многие не прислушиваются, что там поется Украины, а не Украина. То есть "Украины ни слава, ни воля". Это более такой воинственный гимн, который писался, когда не было Украины", – пояснил Хома.

Такие выводы певец сделал, когда проанализировал гимны других стран. Кроме того, он убедился в том, что сегодняшний гимн слишком воинственный, когда записывал его с молодежным оркестром.

Тем не менее, DZIDZIO понимает, что теперешний гимн лучше всего отображает традиции борьбы украинцев за независимость.



"Я сделал анализ гимнов всех европейских государств, прослушал, как у них, и как у нас в разных вариантах исполнениях. Понял, что это был бы супер-гимн", – добавил певец.

Напомним, DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ и нарвался на критику.

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