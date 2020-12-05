Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд виглядає просто неймовірно в будь-якому образі

Як повідомляє Politeka.net, Сінді Кроуфорд відноситься до того типу жінок, вік над якими не владний. Супермодель 90-х, якій виповнилося 54, все так само струнка і прекрасна. Цьому позаздрять навіть молоді.

Цим вона не перестає хвалитися як в численних рекламних кампаніях, як і в особистому блозі в мережі Instagram.

Кілька годин тому на її сторінці з'явилося нове фото - модель постала в білому костюмі, гудзики на якому вона кокетливо розстебнула. Це додало її луку грайливу і легку нотку. А завдяки прямому крою костюма стрункі ноги Кроуфорд виглядали неймовірно спокусливо. Свій стильний образ вона не стала обтяжувати аксесуарами.

Зірка насолоджується сонячними ваннами на пляжі. Вона поставила руку на талію, підставивши обличчя сонячним променям.

Вона дійсно зуміла на пляжі прикувати погляди шанувальників до своїх ідеальних вигинів. Адже виглядає Сінді просто розкішно: її стрункі ноги і ідеальні форми буквально звели з розуму підписників, які залишили для неї безліч хвалебних відгуків.

"Виглядає приголомшливо ✨", "Краща супермодель всіх часів👏", " як завжди шикарно 💕", "Як і раніше лисиця в 50 ", "Жива легенда ♥", "захоплюючий вигляд", " нестаріюча і вічно красива❤️ ", "ніколи не виходить з моди", "перетворила щось таке просте в диво", " красиві ніжки! 👣😍".

Нагадаємо, 54-річна Кроуфорд здивувала бездоганними вигинами, приспустивши халат.

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