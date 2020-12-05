Супермодель 90-х Синди Кроуфорд выглядит просто невероятно в любом образе
Как сообщает Politeka.net, Синди Кроуфорд относится к тому типу женщин, возраст над которыми не властен. Супермодель 90-х, которой исполнилось 54, все так же стройна и прекрасна. Этому позавидуют даже молодые.
Этим она не перестает хвастаться как в многочисленных рекламных кампаниях, как и в личном блоге в сети Instagram.
Несколько часов назад на ее странице появилось новое фото - модель предстала в белом комбинезоне, пуговки на котором она кокетливо расстегнула. Это добавило ее луку игривую и легкую нотку. А благодаря прямому крою костюма стройные ноги Кроуфорд выглядели невероятно соблазнительно. Свой стильный образ она не стала утяжелять аксессуарами.
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Звезда наслаждается солнечными ваннами на пляже. Она поставила руку на талию, подставив лицо солнечным лучам.
Она действительно сумела на пляже приковать взгляды поклонников к своим идеальным изгибам. Ведь выглядит Синди просто роскошно: ее стройные ноги и идеальные формы буквально свели с ума подписчиков, которые оставили для нее множество хвалебных отзывов.
"Выглядит потрясающе ✨", "Лучшая супермодель всех времен👏", "Как всегда шикарно 💕", "По-прежнему лиса в 50 ", "Живая легенда ♥", "Захватывающий вид", "Нестареющая и вечно красивая❤️ ", "никогда не выходит из моды", "Превратила что-то такое простое в волшебство", "Красивые ножки! 👣😍".
Напомним, 54-летняя Кроуфорд изумила безупречными изгибами, приспустив халат.
Как Politeka писала, что Синди Кроуфорд померялась роскошными ножками с Наоми Кэмбелл и другими красотками.
Также Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret покорила нежной красотой, яркие кадры.