Супермодель 90-х Синди Кроуфорд выглядит просто невероятно в любом образе

Как сообщает Politeka.net, Синди Кроуфорд относится к тому типу женщин, возраст над которыми не властен. Супермодель 90-х, которой исполнилось 54, все так же стройна и прекрасна. Этому позавидуют даже молодые.

Этим она не перестает хвастаться как в многочисленных рекламных кампаниях, как и в личном блоге в сети Instagram.

Несколько часов назад на ее странице появилось новое фото - модель предстала в белом комбинезоне, пуговки на котором она кокетливо расстегнула. Это добавило ее луку игривую и легкую нотку. А благодаря прямому крою костюма стройные ноги Кроуфорд выглядели невероятно соблазнительно. Свой стильный образ она не стала утяжелять аксессуарами.

Звезда наслаждается солнечными ваннами на пляже. Она поставила руку на талию, подставив лицо солнечным лучам.

Она действительно сумела на пляже приковать взгляды поклонников к своим идеальным изгибам. Ведь выглядит Синди просто роскошно: ее стройные ноги и идеальные формы буквально свели с ума подписчиков, которые оставили для нее множество хвалебных отзывов.

"Выглядит потрясающе ✨", "Лучшая супермодель всех времен👏", "Как всегда шикарно 💕", "По-прежнему лиса в 50 ", "Живая легенда ♥", "Захватывающий вид", "Нестареющая и вечно красивая❤️ ", "никогда не выходит из моды", "Превратила что-то такое простое в волшебство", "Красивые ножки! 👣😍".

Напомним, 54-летняя Кроуфорд изумила безупречными изгибами, приспустив халат.

Как Politeka писала, что Синди Кроуфорд померялась роскошными ножками с Наоми Кэмбелл и другими красотками.

Также Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret покорила нежной красотой, яркие кадры.