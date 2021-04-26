Як і які інфраструктурні проєкти сьогодні реалізовують в Україні, повідомив Кирило Хом’яков, голова Державного агентства інфраструктурних проєктів України, у програмі «Суб’єктивно з Янікою Мерило».

Ведуча запитала у Хом’якова про довгоочікуваний аеропорт у Дніпрі: коли його нарешті побудують та чи не завадить цьому якась «зрада». Гість програми ж запевнив, що аеропорту у Дніпрі бути, але й слово «зрада» також звучатиме зусібіч і регулярно. Зокрема, торік проєкт не реалізували, експертизу не пройшли, підрядника – не знайшли, а, коли все ж таки знайшли, він видався надто дешевим. «Якби було дуже дорого – теж би казали «зрада», - стверджує посадовець. Також він говорить про найменування аеропорту – він матиме ім’я Коломойського.

З іншого боку, будь-які труднощі гартують дух. Так і Хом’яков каже, що ці проблеми зробили його команду лише сильнішою. «Ми вже звикаємо нарощувати товсту шкіру», - стверджує він.

Окрім цього, є усвідомлення важливості своєї роботи та відповідальності за неї. А «зради», зізнається посадовець, вже не так лякають, вони стали очікуваними. «Що б ми не зробили – хтось буде казати, що погано, але в цілому все рухається за графіком», - пояснює він.

Якщо переходити конкретніше до самого будівництва аеропорту у Дніпрі, то воно розпочнеться, щойно закінчать всі підготовчі роботи, а це планується зробити ще цього року. Хом’яков розповідає про графік: ґрунтові роботи, а саме зняття двох шарів та вирівняння майданчика, розпочнуться до кінця квітня, а бетонні – до кінця травня. Водночас триває процес отримання дозволу на будівництво та пошуку інженера-консультанта. Приватний інвестор же зі свого боку займається терміналом, його будівництво переходить у фундаментальну стадію. «Все іде по плану і в нас, і в них», - запевняє Хом’яков.

Нагадуємо, Хом’яков заявив, що аеропорти працюватимуть за моделлю державно-приватного партнерства.

Раніше Politeka повідомляла про те, що до кінця 2023 року в країні будуть повноцінно функціонувати 17 аеропортів.