Как и какие инфраструктурные проекты сегодня реализируют в Украине, сообщил Кирилл Хомяков, председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

Ведущая спросила у Хомякова о долгожданном аэропорте в Днепре: когда его наконец построят и не помешает ли этому какая-то «зрада». Гость программы же заверил, что аэропорту в Днепре быть, но и слово «зрада» также будет звучать со всех сторон и регулярно. В частности, в прошлом году проект не реализовали, экспертизу не прошли, подрядчика - не нашли, а, когда все же нашли, он показался слишком дешевым. «Если бы было очень дорого – тоже бы говорили «зрада», - утверждает чиновник. Также он говорит о наименовании аэропорта - он будет носить имя Коломойского.

С другой стороны, любые трудности закаляют дух. Так и Хомяков говорит, что эти проблемы сделали его команду только сильнее. «Мы уже привыкаем наращивать толстую кожу», - утверждает он.

Кроме этого, есть осознание важности своей работы и ответственности за нее. А «зрады», признается чиновник, уже не так пугают, они стали ожидаемыми. «Что бы мы ни сделали – кто-то будет говорить, что плохо, но в целом все движется по графику», - объясняет он.

Если переходить конкретно к самому строительству аэропорта в Днепре, то оно начнется, как только закончат все подготовительные работы, а это планируется сделать в этом году. Хомяков рассказывает о графике: грунтовые работы, а именно снятие двух слоев и выравнивание площадки, начнутся до конца апреля, а бетонные - до конца мая. В то же время продолжается процесс получения разрешения на строительство и поиска инженера-консультанта. Частный инвестор же со своей стороны занимается терминалом, его строительство переходит в фундаментальную стадию. «Все идет по плану и у нас, и у них», - уверяет Хомяков.

Напоминаем, Хомяков заявил, что аэропорты будут работать по модели государственно-частного партнерства.

Ранее Politeka сообщала о том, что к концу 2023 года в стране будут полноценно функционировать 17 аэропортов.



