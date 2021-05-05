Очищення Дніпра від сміття - проблема, актуальна якщо не для всієї України, то для більшої частини її. Наскільки реально розв'язати цю проблему в найближчому майбутньому?

Свою думку у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» висловлює економіст, цивільний діяч, депутат Верховної Ради Олександр Маріковський.

«У засміченні Дніпра грає роль безліч чинників - і замулювання, і глобальне потепління... Є програма, яку потрібно виконувати, але ставляться до неї так: є Дніпро, і завжди був, він сильний, нічого з ним не станеться. Він ще багато років буде ревіти та стогнати. А насправді тенденція тут негативна», - говорить політик.

За його словами, зараз перед Україною стоїть стільки екологічних завдань, що вирішити відразу всі просто неможливо. Сюди входить і стан повітря, і сміття, і суха зима, і пожежі... А основна причина пожеж, вважає Маріковський - те, що людям зручно палити стерню. З неї вогонь перекидається на ліс, згорають сотні його гектарів, і ніхто за це не відповідає.

«Доводиться мчати, наздоганяючи проблеми, які біжать попереду тебе. Я вважаю, потрібно робити ставку на децентралізацію. В України величезна територія, тому її дуже важко контролювати. Немає такого єдиного механізму, який міг би тримати під контролем все, від півночі до півдня, від сходу до заходу. Єдиний вихід - децентралізація, перехід відповідальності до територіальних громад», - говорить Олександр Маріковський.

Раніше, як повідомляє Politeka, він увійшов в число народних депутатів, які висунули ініціативу скоротити викиди в атмосферу від вугільних електростанцій.

Також повідомлялося, що Маріковський купив будинок в Конча-Заспі.