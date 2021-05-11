Чи є надія, що в найближчі роки в Україні можуть сформуватися такі політичні еліти, які будуть зацікавлені в економічній стабільності та процвітанні країни?

Це питання у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає заслужений економіст України, генерал-майор податкової поліції у відставці Юрій Атаманюк.

«У це потрібно вірити. На території України неодноразово бували державні утворення, які показували свою успішність. Досить згадати Київську Русь часів Ярослава Мудрого, але є й інші приклади. Економічний потенціал України - колосальний. Це велика держава по території, по населенню, з величезною «м'язовою пам'яттю» в науці, в техніці, в промисловості», - говорить експерт.

На його думку, патріотична команда, прийшовши до влади в Україні, зможе відновити її дуже швидко. Японія після Другої Світової війни, а пізніше Китай стартували з набагато гірших позицій. Та й повоєнна Західна Німеччина лежала в руїнах, причому повинна була виплачувати контрибуцію.

«У багатьох успішних країн початкова позиція була набагато гірше, ніж зараз у нас. Нехай навіть у нас є корупція - але вона є і в Туреччині, і в Італії, і в США. Але там вона не має критичного відсотка для економіки. Навіть корупціонер може бути патріотом своєї країни та сприяти її розвитку. Колись, коли Італія переживала економічну кризу, багато італійців прагнули виїхати в Америку, а зараз немає нічого подібного. Такі зміни реальні й для нас», - вважає Юрій Атаманюк.

Раніше, як повідомляє Politeka, він пояснював, чому Україні слід чекати грошей не від США, а від МВФ.

Також Атаманюк прокоментував ситуацію з державним боргом України.