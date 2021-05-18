Американці фахівці, які дослідили українські річки на предмет судноплавства, зробили висновок: якщо забезпечити фарватер по всьому Дніпру та виконати інші умови, можна гарантувати перевезення 30 млн тонн вантажів до 2030 року. Для бюджету це означає надходження в декілька мільярдів гривень. Про це сказав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян у програмі «Таран VLOG».

«А якщо порахувати, що кожен мільйон тонн, переведений з доріг на річку, економить для дорожнього фонду мільярд гривень, - то це ще плюс 20 мільярдів гривень для дорожнього фонду. Тому що ти не ремонтуєш дороги. Плюс це питання безпеки, питання запуску депресивних регіонів, бо там люди біля річки рибу ловлять. А тут ви даєте їм роботу», - каже він.

Крім того, відмова від вантажних автомобілів на трасах буде корисною для екології.

«Бо насправді навіть дизельні баржі екологічніші, аніж 200 фур. Плюс є маса варіантів: зараз розробляються електричні баржі. Тобто це могла б бути супер-ідея і запуск цілого кластеру економіки навколо цього. І виробництво барж – їх же треба робити в Україні, а не експортувати з Китаю чи Європейського Союзу. Плюс вдала логістика: Дніпро, Чорне море, Дунай і далі аж до Німеччини. Тобто фактично баржі і річковий флот – це дуже перспективний вид бізнесу», - зазначає політик.

У 2013 році в Україні було порядку 3,5 мільйона тонн перевозок по річці.

«У 2019 році, коли ми здавали пану Зеленському економіку в руки, воно вже давало порядку 20 мільйонів тонн на рік. Тобто ми виросли в чотири рази за п’ять років. Зараз, на жаль, падіння. Вони це пояснюють коронавіурсом, але це слабке пояснення», - резюмує експерт.

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