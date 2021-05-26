В программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» участник комик-дуэта «Кролики» Владимир Данилец объяснил, какие отношения у него установились с коллегой Владимиром Моисеенко.

Данилец рассказывает, что в дуэте с Моисеенко он работает уже 34 года, но их дружбе на 9 лет больше - 43. За это время, говорит он, Моисеенко стал для него не просто коллегой, а также другом и даже братом.

Актер также добавляет, что Моисеенко моложе, но ему можно доверить секреты. «Он, наверное, самый-самый родной из моих братьев, родственников. Действительно, это ж сколько лет, и мы все время вместе», - подчеркивает гость программы.

Попутно Данилец рассказывает о давнем знакомстве с коллегой. Это произошло, говорит он, во время вступительных экзаменов в эстрадно-цирковое училище. Сам Моисеенко был коренным киевлянином и, как вспоминает актер, проживал около Воздухофлотского моста. «И вот, когда мы с ним познакомились, он говорит: "Пошли ко мне, извини меня, пожрем". Я говорю: "Ну, пошли". И мы пошли...», - рассказывает он.

Данилец отмечает, что мама Владимира Моисеенко прекрасно и даже неповторимо готовила, поэтому искренне желает здоровья этой женщине. Он и вспоминает, что Владимира любили в семье и мать, и старшая сестра Лялечка. «И мама, конечно, и за Лялей очень переживает, но больше всего – это Вова для нее, икона», - комментирует комик.

Сегодня, подчеркивает он, мама Моисеенко является поклонницей их дуэта, а сам Данилец уже давно стал членом этой семьи.

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